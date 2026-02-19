Bancos se anticipan a fecha límite y comienzan con la eliminación de la tarjeta de coordenadas

19 feb. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

Las distintas entidades financieras están adelantando el adiós de la tarjeta de coordenadas, sistema de seguridad que estuvo vigente por años como un método para visar transferencias y distintos movimientos bancarios.

Si bien la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) estableció que las instituciones de este rubro tenían hasta el 1 de agosto de este año para suprimir este sistema, algunas se han adelantado.

Es el caso, por ejemplo, de Banco Santander, que, hace unas horas, envió un correo a sus clientes con el mensaje "despídete de tu tarjeta de coordenadas", mediante el cual advertían que este método iba a estar operativo hasta el 9 de marzo de este año.

De acuerdo a lo que consignó esa empresa al Diario Financiero, la decisión de anticipar el proceso es "porque la seguridad de los clientes es una prioridad. Las amenazas digitales evolucionan constantemente y nuestra responsabilidad es adelantarnos con herramientas modernas y robustas".

Para BancoEstado, el proceso "se inició en 2025 de forma escalada, comenzando con los clientes que no usaban la tarjeta, pero disponían de ella, y continúa por segmentos de clientes con uso más intensivo".

Por otro lado, Banco de Chile aseguró que sus clientes podrán utilizar el sistema hasta el término del proceso de deshabilitación progresivo definido por el banco.

El reemplazo de la tarjeta de coordenadas

A cambio, son distintos los bancos que han optado por métodos digitales, los cuales permiten autorizar transacciones digitales sin la necesidad de dispositivos físicos, generalmente disponibles en las mismas aplicaciones de las entidades financieras.

