Tren fue afectado por "onda expansiva" de explosión en Renca: Se enganchó con los cables y quedó quemado
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
En el marco de la emergencia por un incendio en la comuna de Renca, este jueves trascendió lo sucedido con un tren que resultó afectado por las llamas del siniestro.
Según se informó en el matinal "Mucho Gusto", la máquina quedó atrapada entre el fuego, se enganchó con unos cables y terminó quemada, lo que activó las diligencias en terreno.
El comunicado de la empresa
El tren corresponde a la empresa Ferrocarril del Pacífico (Fepasa), que mencionó en un comunicado que este se vio afectado por la "onda expansiva" de la explosión, justo cuando transitaba por la vía férrea.Ir a la siguiente nota
Dicho esto, la compañía recalcó que "la tripulación resultó ilesa y se encuentra en buen estado de salud. Se están evaluando los daños producidos en la locomotora".
"FEPASA lamenta profundamente lo ocurrido y expresa sus condolencias y solidaridad con las personas y familias afectadas", agregó.
