Trabajó con diseñador chileno que vistió a Lady Gaga: Princesa Alba adelanta temática de vestido para la Gala de Viña

18 feb. 2026 - 17:41 hrs.

En un reciente video publicado en sus redes sociales, Princesa Alba adelantó detalles de su vestido que usará en la Gala del Festival de Viña y contó que trabajó con el diseñador que colaboró en la confección del vestido que Lady Gaga utilizó en el Super Bowl.

Además, pretende insistir en que su asistencia al evento en Viña del Mar siga la línea de la temática de la flora y fauna chilena.

La temática para la Gala 2026 de Princesa Alba

En un reel publicado en su Instagram, la cantante reveló los primeros detalles y cómo se gestó la colaboración con Diego Cajas, el artista chileno que ha colaborado en vestir no una vez, sino dos veces a Lady Gaga.

"El primer año fueron los glaciares, el segundo fueron los digüeñes, y este año van a ser los humedales. Yo llegué a hablar con mi equipo y les dije 'quiero ir de humedales'", reveló Princesa Alba.

Fue inmediatamente que transparentó la confección de Cajas en el vestido: "Llevamos como dos meses trabajando junto a Diego Cajas. (...) Es un diseñador chileno puentealtino que se fue a vivir a Nueva York a cumplir su sueño y para mí es un honor trabajar con él".

Mira el video completo: