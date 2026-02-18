Candidatos para Rey de Viña 2026: Conoce a los diez aspirantes que lideran las votaciones y pasarán a la etapa final

18 feb. 2026 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado miércoles se abrieron las votaciones para seleccionar a los aspirantes que pasan a la ronda final, donde se conocerá a los nuevos reyes de Viña 2026. La lista total de candidatos a Rey y Reina del Festival está integrada por 57 famosos.

26 mujeres y 31 hombres se disputan los últimos diez puestos que los dejan más cerca a la corona de Viña 2026. En la variada lista hay animadores, cantantes, creadores de contenido y hasta participantes de la tradicional competencia folclórica.

Las votaciones están organizadas por el diario La Hora y se podrá votar hasta este lunes 23 a las 23:59, no sólo por los candidatos favoritos, sino también por una de las tres opciones de anillo que recibirá la ganadora.

Los diez más populares

Ya conocemos la lista de las diez mujeres más populares en la carrera por el título de Reina del Festival de Viña 2026. Es el turno de los hombres, ellos son los candidatos que hasta ahora podrían pasar a la etapa final.

El músico y cantante italiano conquistó Chile luego de su paso por la pasada edición del Festival de Viña 2024, en la que debutó junto a su padre Andrea Bocelli. Este año regresa como solista y será jurado de la competencia folclórica. Matteo se perfila como una competencia fuerte para los aspirantes a Rey de Viña 2026.

@matteobocelli Instagram

El conocido cantante urbano ocupa el top dos del selecto grupo que avance a la ronda final de la conocida elección del Rey de Viña. En sus redes sociales tiene más de dos millones 300 mil seguidores que, a través de las votaciones, aseguraron la candidatura del artista.

@shishibosspaulito Instagram

El cantautor colombiano es el tercer candidato más popular en las votaciones del público para ser rey de Viña. No es una sorpresa, pues, esta es su cuarta vez participando en una edición del Festival y regresa luego de 17 años. Las tres presentaciones anteriores fueron un éxito. Se ganó al público y obtuvo gaviotas de Plata y Oro.

@juanes Instagram

4. Fernando Godoy

Es uno de los coanimadores del Festival. Este es uno de los retos más grandes de su carrera y desde ya, tiene apoyo del público que ha estado votando y lo ubica en el cuarto puesto en el listado de candidatos más populares.

@fernandoflow Instagram

Este será el debut en el escenario de la Quinta Vergara. Con más de 740 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, el comediante se posiciona sólidamente en el top cinco de los favoritos para ser Rey de Viña 2026.

@esdecanuto_oficial Instagram

Cantante argentino, tiene 19 años de edad y una carrera que se expandió rápidamente. Esta no es su primera vez en el país. Ha tenido shows con gran asistencia en recintos como el Movistar Arena, pero esta vez regresa para debutar en el Festival latino más grande. Su música ha encantado a personas de diferentes generaciones, en Chile y el mundo.

@miloj Instagram

7. Yandel

El reconocido cantante puertorriqueño alcanza el puesto siete en la lista de los favoritos para ser rey del festival. Sus clásicos del reguetón han trascendido generaciones, por lo que no es sorpresa que cuente con tal apoyo del público. Regresa por cuarta vez a la Quinta Vergara, pero esta vez como solista.

@yandel Instagram

El cantante y rapero será el segundo argentino en subir al escenario en esta edición del festival. Hace meses se reencontró con su público chileno en el Movistar Arena luego de seis años y ocupa el octavo puesto en la lista de los candidatos más populares para ser de Viña 2026.

@paulolondra Instagram

9. Emanuel Noir

Es el vocalista del grupo de cumbia Ke Personajes. Él y su banda serán el primero de los tres shows de artistas argentinos que se presentarán este año en la Quinta Vergara. Su nombre es uno de los que cuenta con más apoyo del público y hasta ahora estaría en la fase final para la elección del reinado.

@kepersonajes Instagram

10. Diego Pánico

Cierra la lista de los aspirantes favoritos para el reinado de Viña 2026, el creador de contenido Diego Rosa Espinoza, más conocido en redes sociales como Diego Pánico. Cuenta con una comunidad de más de 280 mil seguidores.

@diegopanico01 Instagram

No te pierdas ningún detalle del Festival de la Canción de Viña del Mar 2026, por las pantallas de Mega.

Todo sobre Festival de Viña