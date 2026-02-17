Gala del Festival de Viña 2026: ¿Dónde se realizará el evento que reunirá a los famosos?

17 feb. 2026 - 14:45 hrs.

Quedan menos de cuatro días para que se realice una nueva edición de la Gala del Festival de Viña y la Ciudad Jardín ya se prepara para recibir a los invitados a la alfombra roja.

Entre los ya confirmados al evento, se encuentran cantantes, actrices, bailarines, modelos, reinas y exparticipantes de certámenes de belleza, entre otros.

¿Dónde se realizará la Gala de Viña 2026?

Este año, la Gala, además de poder verla a través de las pantallas de Mega, se puede ir presencial con entrada (que ya está agotada) en uno de los lugares turísticos de la región de Valparaíso.

Por segunda vez, desde que Megamedia transmite la Gala, es que se realizará en el Sporting Club de Viña del Mar.

Recuerda que, si irás de manera presencial, debes llevar tu entrada nominativa y tu cédula de identidad. El ingreso será exclusivamente peatonal, sin derecho a estacionamientos.

