¿Es animadora de TV?: Revelan quién sería la nueva pareja de Jean Philippe Cretton

17 feb. 2026 - 14:03 hrs.

Esta semana, una periodista de farándula reveló quién sería la nueva conquista del animador Jean Philippe Cretton.

A través de redes sociales, la reportera compartió diversas imágenes del rostro de TVN junto a su supuesta nueva pareja, incluso reveló el nombre y a qué se dedica.

¿Quién es la nueva pareja de Jean Philippe Cretton?

La también panelista de farándula Cecilia Gutiérrez mostró por medio de sus historias de Instagram los registros de quién sería la nueva conquista de Jean Philippe Cretton.

Tres imágenes fueron difundidas, donde se les ve compartiendo diferentes momentos juntos, felices y riendo, además de otro registro donde aparece solo ella.

En una de las historias fue que Gutiérrez reveló su nombre y a qué se dedica, y aseguró: "Se llama Carolina y es profe de un gym".

Revisa una de las historias: