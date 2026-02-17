Américo respondió a las críticas por nuevos conciertos tras el quiebre con Yamila Reyna

17 feb. 2026 - 15:09 hrs.

Américo reapareció en redes sociales tras las polémicas de los últimos días que se han desatado por su quiebre amoroso con la argentina Yamila Reyna, que incluso ingresó una denuncia en contra del cantante por episodios de violencia.

A pesar de ello, el artista ha mantenido su agenda habitual, e incluso anoche estuvo en Ecuador para brindar un nuevo concierto como parte de su gira "Destino Cumbia".

"Eso se llama cumplir"

Ante las críticas que Américo ha recibido por seguir trabajando, compartió una historia en Instagram en la que aparece acostado en una cama con su rostro visiblemente cansado.

En la misma publicación, comentó que la gente lo ha cuestionado: "Entre tanta cosa he leído: 'Y ahí está haciendo sus cosas y no le pasa nada'".

"En dos días, 4 aviones, 4 países, 2 noches sin dormir, el corazón y el cuerpo lleno de emociones y sensaciones. Eso se llama cumplir-se... Mientras me pasa de todo", se defendió.

Cabe consignar que Américo no se ha referido de forma abierta al fin de su relación con la actriz trasandina, aunque hace unos días escribió en sus redes: "El silencio siempre ha sido mi consejero más sabio, en mis aciertos y en mis errores, como también mis emociones (...) ¿Qué siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito, el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito".

