"Me siento vulnerada, expuesta": Yamila Reyna arremete contra Tribunal de Familia tras filtración de denuncia contra Américo

16 feb. 2026 - 11:21 hrs.

Yamila Reyna cuestionó con dureza al Tribunal de Familia tras la filtración de una denuncia por violencia intrafamiliar que ella realizó en contra de su expareja, el cantante Américo, hace unos días.

Los datos de la denuncia fueron divulgados la noche del domingo en un programa de televisión, en donde se detallaron violentos episodios que el artista habría cometido en contra de la actriz y comediante, los que habrían derivado en el fin de la relación.

"Me siento vulnerada, expuesta y desprotegida"

Tras la difusión de las agresiones, la argentina escribió en su cuenta de Instagram un duro mensaje en contra del tribunal que divulgó la denuncia: "La filtración de una causa judicial que tiene obligación de reserva no solo para los intervinientes, sino que para cualquier persona, se encuentra sancionada por la ley".

Por ello, exigió que el tribunal debe enviar todos los antecedentes al Ministerio Público para que investigue eventuales delitos, "ello sin perjuicio de otras responsabilidades legales que pudieren derivarse y que haremos valer junto a mi abogado", añadió.

"Es una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar de este país (...) Esta es la razón por la que muchas veces no se denuncia", reflexionó Yamila.

Para cerrar, aseguró que "el tribunal de familia filtró mi causa públicamente, algo que legalmente es un delito. Me siento vulnerada, expuesta y desprotegida por la entidad que debiese haberme protegido".

Cabe consignar que la denuncia incluía un relato de Yamila en el que acusaba a Américo de agredirla física y psicológicamente en un hostal de la localidad de Empedrado y en una bencinera.