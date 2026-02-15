"Él me buscó": La confesión de Carla Ballero en Only Friends sobre rumores de romance con Tomás Vodanovic

15 feb. 2026 - 18:15 hrs.

Una confesión inesperada realizó Carla Ballero en el programa "Only Friends", pues la figura televisiva entregó detalles del acercamiento que tuvo con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Si bien a Vodanovic se le ha vinculado con algunos rostros del espectáculo nacional, ha sido él mismo quien ha desmentido los rumores.

"No me gusta exponerlo a él"

Ballero reconoció que, si bien piensa distinto políticamente a Vonodavic, hubo cosas de él que le llamaron la atención. Asimismo, afirmó que fue el actual alcalde de Maipú quien la buscó.

Al ser consultada por la inteligencia artificial, Ballero enfatizó: "No, no es verdad. No pinché con Tomás. Tuvimos muy buena onda y todo, pero no daba... No tuvimos una relación".

Luego, reveló que "él me buscó. A través de Instagram me escribió y me parecía un tipo muy interesante, intelectualmente hablando. Piensa distinto a mí en política, pero finalmente pensamos muy parecido. Nuestras conversaciones eran muy entretenidas, terminamos siendo muy buenos amigos".

La actriz confesó que "nos juntamos varias veces, pero nos demoramos mucho en juntarnos, él es muy chico. Tiene 10 años menos que yo, ya era alcalde cuando nos conocimos", para luego decir que "me interesa cómo pensaba y terminamos teniendo muy buena onda, pero no llegó a más, no tendría por qué esconderlo. Si realmente nos hubiésemos gustado, habríamos terminado siendo pareja. Pero no me gusta exponerlo a él".

Carla Ballero también relató que, antes de que Vodanovic fuera alcalde, él ya la había visto en persona en un evento que realizó en el colegio donde estudió.

"Nos gustamos. Para que él me hablara, era porque le gustaba. Pero le gustaba como la chica de la TV, era muy gracioso, como un admirador chico", comentó Ballero.

Por último, dijo que "se acordaba cuando él estaba en el colegio y una de las estrellas que tenía como invitada fui yo. Él era chico y yo era famosa. Me miraba como un amor platónico. Cuando nos conocimos, era muy nada que ver, es menor que yo, muy buena onda".

