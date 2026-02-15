Temblor en la zona centro norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro según Sismología

15 feb. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 15 de febrero, a las 19:02 horas, un temblor de magnitud 3,8 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 12 km al noroeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 46 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor