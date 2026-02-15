Temblor en la zona centro norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro según Sismología
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo 15 de febrero, a las 19:02 horas, un temblor de magnitud 3,8 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 12 km al noroeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 46 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
