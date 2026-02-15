Luto en Colo Colo: Muere en el sur del país el dirigente Carlos Cortés

15 feb. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo está de luto. Y es que esta tarde se conoció la muerte del dirigente Carlos Cortés.

El abogado era director de Blanco y Negro en representación del bloque Vial/Ruiz-Tagle.

Cortés falleció en Chiloé

Según se pudo constatar en las últimas horas, el profesional sufrió un infarto y fue trasladado de emergencia hasta el Hospital de Castro, en la isla de Chiloé, donde falleció.

Cortés es recordado, porque en marzo de 2025 tuvo un fuertísimo encontrón con Aníbal Mosa en una reunión de directorio, donde incluso habrían intercambiado golpes.

De esa cita, Mosa terminó con la lesión en su pierna, tras acusar la agresión del fallecido dirigente.

