¡Clásicos y rivalidades históricas! Las semifinales de la Copa del Rey se viven en exclusiva por Mega Go

11 feb. 2026 - 18:15 hrs.

La emoción del fútbol español entra en su recta decisiva. Este jueves 12 de febrero se disputarán las semifinales de la Copa del Rey, y podrás seguir toda la jornada con tu plan Full en exclusiva a través de Mega Go.

La definición rumbo a la gran final enfrentará a cuatro gigantes del fútbol europeo en dos duelos imperdibles.

Programación de las semifinales de la Copa del Rey por Mega Go

Programación jueves 12:

14:30 horas - Athletic de Bilbao vs Real Sociedad

- Athletic de Bilbao vs Real Sociedad 17:00 horas - Atlético de Madrid vs FC Barcelona (En vivo)

Semifinales de vuelta:

3 de marzo - FC Barcelona vs Atlético de Madrid (En vivo)

- FC Barcelona vs Atlético de Madrid (En vivo) 4 de marzo – Real Sociedad vs Athletic de Bilbao (En vivo)

Estas jornadas estarán marcadas por clásicos, rivalidades históricas y el paso a la final en juego.

