Esquiador chileno sufrió grave accidente: No podrá participar en los Juegos Olímpicos de Invierno

¿Qué pasó?

El seleccionado nacional de esquí Henrik Von Appen no podrá competir en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 luego de sufrir un accidente en un campeonato mundial.

La decisión fue comunicada a través de las redes sociales del Team Chile y la Federación Nacional de Ski y Snowboard, quienes lamentan la baja del deportista profesional por sus buenos resultados en competencias anteriores.

No es la primera vez que sufre un accidente, ya que en 2017 y 2019 vivió situaciones similares; el último casi lo deja fuera de las pistas permanentemente.

El accidente de Von Appen

Durante la Copa del Mundo de Crans-Montana, en Suiza, Henrik Von Appen quería seguir mejorando sus resultados tras conseguir su mejor ubicación personal en el puesto 16° y lograr un récord latinoamericano.

Sin embargo, en medio de la competencia, sufrió un grave accidente tras caer a alta velocidad contra las mallas de protección de la pista, un impacto directo que le provocó múltiples lesiones, entre ellas una laceración facial que requirió de suturas y una lesión interna de la rodilla derecha.

"Hicimos todo lo posible, pero el daño es demasiado grande y demasiado cerca de las carreras olímpicas como para poder competir por medallas y no solo participar. Con enorme pena les comunico esto porque estos Juegos han sido mi gran objetivo durante los últimos cuatro años. (...) Muchas gracias a todos por su apoyo", explicó el esquiador profesional desde Italia.

 
 
 
