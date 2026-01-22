Video: El despectivo gesto que un entrenador rival le hizo a Jorge Sampaoli en el fútbol brasilero

22 en. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Jorge Sampaoli, actual entrenador del Atlético Mineiro, volvió a protagonizar una polémica en el fútbol brasilero, esta vez en el empate a 1 ante su clásico rival, el América Mineiro, luego de enfrascarse en una discusión con el entrenador rival.

El encontrón ocurrió al final del primer tiempo del duelo del Campeonato Mineiro, cuando el entrenador argentino tuvo un fuerte cruce con su colega, el brasilero Alberto Valentim, que le hizo un polémico gesto.

El polémico gesto de DT brasilero a Sampaoli

La polémica se generó después de que anularon un gol del equipo de Sampaoli, lo que desató una fuerte discusión entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos elencos.

Cuando se retiraban a camarines, el casildense tuvo un cruce de palabras con el entrenador rival y salió a buscarlo, por lo que tuvo que ser detenido para evitar que se fueran a las manos.

En ese momento, el brasilero le hizo un gesto con su mano, burlándose de la baja estatura del exentrenador de Universidad de Chile.

Sampaoli acusó el golpe y siguió encarando a Valentim, hasta que tuvo que ser retirado a camarines por sus colaboradores.

La pelea incluso fue cuestionada por el histórico defensa Felipe Melo, que comentó en sus redes: "Sampaoli, deja de pelear un poco y empieza a concentrarte en los entrenamientos del equipo. Muchas peleas, quieres pelear con todos".

