"Auditoría Total" y "Plan escudo fronterizo" entre los primeros decretos firmados por el Presidente Kast

11 mar. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

Previo a pronunciar su primer discurso desde el balcón del Palacio de La Moneda, el Presidente de la República José Antonio Kast dictó los primeros decretos de su Gobierno.

Los documentos detallan sus primeras acciones como Jefe de Estado, entre las que se encuentran una auditoría a la administración anterior, políticas migratorias y el fortalecimiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para concretar la reconstrucción en zonas afectadas por incendios.

Auditoría Total

A los ministros de Interior y de Hacienda encargó el decreto de Instructivo Auditoría Total, para que cada funcionario público esté al tanto del cuidado de los fondos públicos. Consiste en investigar las reparticiones internas del Estado, la Secretaría General de la República y Hacienda.

Además, se busca que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad.

Política Nacional de Cierre Fronterizo

El decreto para el ministro de Defensa, Fernando Barros, se relaciona con la situación en la Macrozona Norte. Se trata de la Política Nacional de Cierre Fronterizo y Declaración de Zona Militar, “para que se lleve a cabo a la brevedad”, señaló el mandatario. Se busca mejorar la vigilancia en el área más vulnerable de la frontera con Bolivia.

Nombramiento de Comisionado de Macrozona Norte

También dictó el decreto de Nombramiento de Comisionado de Macrozona Norte, cargo para el que designó a Alberto Soto, Vicealmirante en retiro de la Armada de Chile. “Le encomiendo la seguridad de la Patria”, señaló.

El comisionado tendrá facultades de coordinación intersectorial para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Instrucción de Resolver Atrasos en Tramitación de Permisos

Como cuarto decreto, dictó la instrucción de Resolver Atrasos en Tramitación de Permisos, que busca resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el SEIA, correspondientes a proyectos con RCA aprobada que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal y que bloquean inversiones por USD 16.000 millones. Este decreto fue encomendado a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y al titular de Hacienda.

Ministerio de Vivienda encargado de la reconstrucción

El quinto decreto, y uno de los más relevantes, fue el de Fortalecimiento del Rol del Minvu para la Reconstrucción, en pos de los trabajos pendientes en Valparaíso, Ñuble y Biobío, zonas afectadas por incendios.

Plan Escudo Fronterizo

Finalmente, el último decreto es el Plan de Escudo Fronterizo, que busca aumentar la cantidad de funcionarios que colaboren en la Macrozona Norte para detener la migración ilegal, además del levantamiento de barreras físicas y la implementación de tecnología moderna como drones, biometría y cámaras térmicas.

