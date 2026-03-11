Atacan con piedras vehículo de subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres

11 mar. 2026 - 23:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de sujetos no identificados atacó a piedrazos al subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, mientras se trasladaba a bordo de su vehículo en el centro de Santiago. El incidente ocurrió en horas de la noche de este miércoles, tan solo minutos después de que la autoridad saliera del Palacio de La Moneda en dirección al sector oriente de la capital.

De acuerdo a información preliminar, el subsecretario se encontraba acompañado por su escolta al momento del ataque y no se registraron personas lesionadas.

Noticia en desarrollo...

