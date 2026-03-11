Caso carabinero baleado: Video muestra momento en que patrulla llega a fiscalizar a personas que bebían alcohol

11 mar. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un video de una cámara de seguridad muestra el momento exacto en que una patrulla -en la que iba a bordo el carabinero que fue baleado en Puerto Varas- llegó a fiscalizar a las personas que bebían alcohol en la vía pública, justo antes del delito.

El registro dejó en evidencia que a las 06:08 horas de este miércoles, el vehículo policial arribó al sector de calle San Francisco para controlar a quienes estaban cometiendo incivilidades, después de la denuncia de un vecino al 133.

Al final de las imágenes, se aprecia que un carabinero desciende del carro policial por la parte del copiloto, para dar inicio a la fiscalización, aunque no se sabe con exactitud si se trató de la víctima.

Carabinero está en estado de gravedad

Unos minutos más tarde, el funcionario policial -por razones que todavía se investigan- fue baleado en la zona de su cabeza, lo que provocó que tuviera que ser derivado a un centro asistencial en Puerto Montt, en el cual se le diagnosticó con muerte cerebral.

Luego, un hombre fue detenido en medio de las diligencias. Primero, lo declararon como "sujeto de interés", aunque finalmente se descartó su participación en el hecho, quedando en libertad.

