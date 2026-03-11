Metro de Santiago presenta retraso en la frecuencia de trenes en Línea 1 en plena hora punta

11 mar. 2026 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles 11 de marzo, en plena hora punta, Metro de Santiago informó que presentó un retraso en la frecuencia de trenes en Línea 1.

Esto ocurre en medio de las actividades posteriores al cambio de mando presidencial, debido a las cuales se encuentran suspendidas las estaciones La Moneda y Universidad de Chile.

¿A qué se debe el retraso de la frecuencia?

El tren subterráneo informó que "tuvimos un tren detenido más del tiempo habitual en El Golf. Trabajamos para normalizar la frecuencia de trenes".

Además, habría una sobrecarga de usuarios que están pasando de buses del transporte público al Metro, lo que estaría provocando colapso en los ingresos.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

