Con WiFi y aire acondicionado: Así son los 24 nuevos buses eléctricos que llegan a Rancagua

11 mar. 2026 - 16:13 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Transportes sumó 24 nuevos buses eléctricos que se suman a la flota de micros que operan en la ciudad de Rancagua, región de O'Higgins.

Con ello, ya son 34 vehículos eléctricos que funcionan en la capital regional a través del programa "Renueva tu Micro".

Así son los nuevos buses eléctricos de Rancagua

Las 24 nuevas máquinas, entregadas por el Gobierno un día antes del cambio de mando, serán destinadas para la Línea Circunvalación (18) y para la Línea Manzanal (6).

Los nuevos buses cuentan con cámaras de seguridad, aire acondicionado, WiFi y otras mejoras tecnológicas destinadas a mejorar la experiencia de los usuarios.

En esa línea, el exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó que los nuevos vehículos tienen una calidad similar a los utilizados en el transporte público de la Región Metropolitana: "Es el mismo estándar que los buses de Providencia, Maipú o de Puente Alto".

En tanto, el gobernador regional, Pablo Silva Amaya, comentó que en los últimos años se han invertido más de 3 mil 900 millones en materia de transportes en la región.

