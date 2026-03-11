Jovenes protestan en Liceo Augusto D'Halmar en la previa de la primera actividad de Kast como Presidente

11 mar. 2026 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el cambio de mando, el liceo Augusto D’Halmar en Ñuñoa, Región Metropolitana, recibirá a José Antonio Kast para su primera actividad como Presidente de la República. Sin embargo, momentos antes, un grupo de estudiantes realizó una manifestación a las afueras del recinto educacional.

La intención del Mandatario es inaugurar el año escolar bajo su administración, y para esto se eligió este establecimiento, considerando que en la última década es el colegio público que obtiene los mejores resultados en las pruebas de selección a la educación superior.

¿Qué se sabe de las protestas en el liceo?

Fue un grupo de cerca de 20 jóvenes los que llegaron a protestas a las afueras del recinto, gritando consignas en contra del nuevo Gobierno.

Hasta el momento no se han registrado indicentes, por lo que no hay personas detenidas.

Cabe señalar que la actividad estaba agendada para las 16:00 horas, y también contará con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Protesta en Temuco

En otras partes del país también se han registrado algunas manifestaciones, como en Temuco, región de La Araucanía, donde un grupo de personas se reunió a las afueras de la Gobernación Regional.

En este caso, funcionarios de Control de Orden Público (COP) de Carabineros debieron actuar, ya que los manifestantes estaban interrumpiendo el tránsito.

