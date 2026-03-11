Kast destaca "rol unificador" del Rey Felipe VI y el monarca compromete colaboración en almuerzo oficial del nuevo Gobierno

11 mar. 2026 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

En el primer almuerzo oficial del nuevo Gobierno de José Antonio Kast, el mandatario compartió con las autoridades internacionales que asistieron al cambio de mando, y dedicó unas palabras especiales al Rey de España, Felipe VI.

Las palabras de Kast

Luego de destacar la importancia de las buenas relaciones con los países, el Presidente le dio las gracias al monarca "porque tiene un rol unificador".

"Lo vemos también en su nación, que más allá de las legítimas diferencias que nos pone en una situación de reconocer en el otro alguien que tiene que colaborar, y su figura en España logra ese equilibrio", aseveró.

"En nuestras naciones muchas veces nos cuesta encontrar ese equilibrio, ese pensar en que estamos trabajando todos los que estamos acá por aquellas personas más necesitadas, más humildes, que se ven afectadas por el drama de la corrupción, del narcotráfico, del crimen organizado, de la falta de democracia cuando nuestro sistema funcinan de esa manera", agregó.

Invitación al "continente del futuro"

Luego le habló directamente al rey: "queremos ser un socio confiable, un destino seguro para la inversión, para todos, no sólo para los amigos españoles; y un aliado firme en la defensa de los valores que no son comunes: la democracia, el Estado de Derecho, la libertad de empresa y la dignidad de las personas".

Kast invitó a Felipe VI a volver al país y le pidió que lo acompañara a una visita a la Antártica, asegurando que es "el continente del futuro".

¿Qué dijo Felipe VI?

En un brindis, el Rey señaló que "la historia nos unió (como países) hace mucho tiempo, y procuramos que esa historia mantenga su vigor, generando un valor añadido a la actualidad, esperanza, proximidad de nuestros pueblos, todo en búsqueda del bien común, para ayudarnos mutuamente y para ayuda a hacer un mundo más colaborativo".

"Un gran espacio que cuenta con Chile como gran aliado y, por supuesto, desde España me permito comprometer también nuestro afecto, nuestro cariño y nuestro apoyo a a todas las naciones miembros, pero particularmente hoy a Chile. Sabe que nos tiene como amigos, trabajaremos muy codo con codo en muchas cuestiones y queremos brindar hoy, por el bienestar del pueblo chileno", sostuvo.