Ahora que ya no es presidente: Los cambios que hizo Gabriel Boric en sus redes sociales

11 mar. 2026

Este miércoles 11 de marzo, Gabriel Boric dejó de ser, oficialmente, el Presidente de la República. En lo que fue el tradicional cambio de mando, el ahora exmandatario entregó la banda presidencial a José Antonio Kast, su sucesor.

De esta manera, Boric volvió a ser un ciudadano y aseguró en los últimos días de su administración que, de momento, no tiene aspiraciones de retornar a La Moneda, aunque tampoco descartó esa opción.

Ahora, queda saber qué rol cumplirá como exjefe de Estado. Por lo pronto, ha señalado en los últimos días que sus planes a corto plazo son tener una vida más familiar, considerando que su hija Violeta aún tiene menos de un año.

Los primeros cambios que se han visto respecto a Boric en lo que concierne a su vida pública tienen que ver con sus redes sociales. Quien se transformara en el Presidente más joven de la historia ya hizo algunas modificaciones en sus perfiles.

¿Qué cambios hizo el expresidente Boric en sus redes sociales?

Ya fuera de su rol como Presidente de la República, Gabriel Boric cambió su foto de perfil por una en la que se ve distendido con una sonrisa en la cara.

Pero eso no fue todo, porque además en su biografía constata que es expresidente de República. Eso sí, mantuvo la cita de Albert Camus que tenía cuando aún era el mandatario de nuestro país.

