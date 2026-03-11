"No hay ningún alejamiento": Jeannette Jara llega a almuerzo con expresidente Gabriel Boric en Pirque
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
La excandidata presidencial, Jeannette Jara, llegó en horas de la tarde de este miércoles a un almuerzo con el expresidente Gabriel Boric en Pirque, Región Metropolitana, en el que también estuvieron invitados otros funcionarios de su equipo.
La exministra del Trabajo valoró la instancia y dijo que "va a ser un hito importante en el cierre de un Gobierno que tuvo buenos avances para el país y que hoy termina un ciclo".
Consultada por una posible falta de comunicación durante el último tiempo con el exmandatario, Jara dejó en claro que "no hay ningún alejamiento".Ir a la siguiente nota
Expresidente Boric se devolvió manejando a Santiago
Este miércoles fue el traspaso de mando entre el Presidente José Antonio Kast y Gabriel Boric en Valparaíso. El exjefe de Estado hizo entrega de la banda presidencial y más tarde se devolvió manejando en un vehículo particular a Santiago, para continuar con su agenda.
Según comentó su padre en la mañana, planea tomarse unas vacaciones y dedicarse a su familia. De hecho, en los próximos días estará de visita en Punta Arenas, su ciudad natal.
Leer más de