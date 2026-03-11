"No hay ningún alejamiento": Jeannette Jara llega a almuerzo con expresidente Gabriel Boric en Pirque

11 mar. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

La excandidata presidencial, Jeannette Jara, llegó en horas de la tarde de este miércoles a un almuerzo con el expresidente Gabriel Boric en Pirque, Región Metropolitana, en el que también estuvieron invitados otros funcionarios de su equipo.

La exministra del Trabajo valoró la instancia y dijo que "va a ser un hito importante en el cierre de un Gobierno que tuvo buenos avances para el país y que hoy termina un ciclo".

Consultada por una posible falta de comunicación durante el último tiempo con el exmandatario, Jara dejó en claro que "no hay ningún alejamiento".

Expresidente Boric se devolvió manejando a Santiago

Este miércoles fue el traspaso de mando entre el Presidente José Antonio Kast y Gabriel Boric en Valparaíso. El exjefe de Estado hizo entrega de la banda presidencial y más tarde se devolvió manejando en un vehículo particular a Santiago, para continuar con su agenda.

Según comentó su padre en la mañana, planea tomarse unas vacaciones y dedicarse a su familia. De hecho, en los próximos días estará de visita en Punta Arenas, su ciudad natal.

