Un ex DT de "La Roja" suena fuerte: Los candidatos a la banca de la "U" tras la salida de Paqui Meneghini

La "U" oficializó este miércoles la salida de Francisco Meneghini, quien estuvo tres meses al mando de los azules, en los que no logró cosechar grandes logros, salvo un triunfo con Colo Colo en el Estadio Monumental.

El entrenador argentino dejó al club laico en los puestos de abajo en el Torneo Nacional e incluso perdió el cupo a la fase de grupos de Copa Sudamericana, al perder contra Palestino por 2 a 1.

La gota que rebalsó el vaso fue el empate 1 a 1 frente a Universidad de Concepción el lunes recién pasado. El equipo debía sumar 3 puntos aprovechando la localía, pero no mostró un gran juego y pudo perderlo sobre el final.

¿Quiénes suenan en la banca de la "U"?

Con la salida de Meneghini, ya comienzan a sonar los primeros nombres para asumir la banca azul, mientras tanto, las labores técnicas estarán bajo la dirección de Jhon Valladares y Manuel "Colocho" Iturra.

El director deportivo, Manuel Mayo, tendría en carpeta algunos nombres. El primero sería Renato Paiva, quien estuvo en conversaciones tras la salida de Gustavo Álvarez, aunque en ese momento la dirigencia se inclinó por "Paqui".

Hace unos meses, el exentrenador de Botafogo se refirió en buenos términos al "Romántico Viajero", así que es uno de los que corre con ventaja.

En paralelo, aparece un ex DT de "La Roja" en el radar y cumpliría con ciertas condiciones, puesto que conoce el medio y cuenta con una vasta trayectoria.

"Con Paiva hablaron antes de que llegara Paqui y su alto salario era el que complicaba... el otro que está disponible es Eduardo Berizzo, que estuvo en León de México hasta 2025. También es el que más suena. Berizzo es un tipo que conoce de sobra el fútbol chileno", explicó el periodista deportivo de Meganoticias, Fabián Morales.

Pero no solo serían estas dos las cartas las que maneja el club laico, debido a que además suena fuerte un viejo conocido de Universidad Católica: "Ariel Holan, porque está sin club y conoce Chile. No sería tan descabellado traerlo de vuelta al país", agregó.

