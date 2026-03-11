Presidente Boric se despide de La Moneda con emotivo discurso: "Ha sido realmente un honor y un orgullo servirles"

11 mar. 2026 - 08:44 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric ingresó por última vez al Palacio de La Moneda, en la previa de lo que será el cambio de mando en el Congreso Nacional en Valparaíso, en donde José Antonio Kast asumirá como Presidente de la República.

En la instancia, acompañado de todo su gabinete, el Mandatario emitió un emotivo discurso, el último como máxima autoridad del país, para despedirse de la casa de Gobierno que durante cuatro años fue el lugar desde donde lideró.

"Todos los días me despertaba motivado, pensando en cómo podíamos mejorarles la calidad de vida"

"Ha sido un orgullo gigante el poder servir para ustedes. Les prometo que lo he hecho con muchísima convicción, con muchísimo orgullo", comenzó señalando Boric.

"Todos los días de estos cuatro años me levanté... me despertaba motivado, pensando en cómo podíamos mejorar la calidad de vida de ustedes", agregó el jefe de Estado.

El Presidente agradeció "todo el cariño que me dieron en todo Chile", y destacó que "las críticas también ayudaron. Y como dice el adagio: gracias por tanto y perdón por lo poco, pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo".

"Le deseo éxito al futuro gobierno, éxito para Chile, y que nuestra patria siempre esté primero antes que cualquier interés, que cualquier diferencia", continuó señalando el Mandatario.

"Ha sido realmente un honor y un orgullo servirle"

Durante su discurso, también les agradeció a los medios de comunicación: "La prensa libre es fundamental en una democracia, es un pilar de la democracia. Los medios tienen que trabajar, y está bien que así sea".

"Tenemos que estar bajo un escrutinio permanente, porque al final del día creo que es importante que todo quien habite este palacio y todo quien tenga un cargo de representación entienda, y yo creo haberlo entendido así, que somos empleados", añadió la autoridad.

Al respecto, el jefe de Estado comentó que muchas veces se ve al Presidente de la República como un "ser inalcanzable", sin embargo, explicó que "el mandato que ustedes nos dan hace que tengamos que rendirle cuentas a ustedes, y no solamente una cuenta simbólica el primero de junio, sino todos los días".

"Somos sus empleados", reiteró, agregando que quienes están en política se deben "al pueblo de Chile". "Y hoy, en mi último día, acá en La Moneda, pienso en cada rincón de Chile que recorrí, en cada sonrisa, en cada lágrima... y ??me las llevo conmigo", complementó.

Sus palabras las concluyó afirmando que "dondequiera que me toque estar, sin cargo alguno, voy a seguir trabajando desde la militancia, desde la dignidad del cargo de expresidente de la República para construir un Chile más justo, un Chile mejor para todos. Ha sido realmente un honor y un orgullo servirle".

