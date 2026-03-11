¿Cuál es el plazo que tiene el trabajador para presentar una licencia médica al empleador?

11 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Cuando un empleado tiene problemas de salud que le impiden trabajar, puede notificar esta situación a su empleador mediante una licencia médica, la cual debe presentar en un plazo establecido por la ley.

Cumplir con la entrega oportuna de este documento es clave para garantizar el pago de los subsidios correspondientes. Los plazos de notificación pueden variar conforme al tipo de empleado, si es privado o público.

¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para presentar su licencia médica?

La Dirección del Trabajo (DT) indica que los trabajadores del sector privado tienen dos días hábiles para facilitar el formulario.

En cambio, los trabajadores públicos disponen de tres días hábiles para cumplir con este trámite administrativo, brindando un margen mayor para reportarlo. En ambos casos, el conteo inicia una vez que el profesional de la salud emite la licencia.

A su vez, el empleador tiene la obligación de presentar el certificado ante la Isapre o Compin dentro de los tres días hábiles posteriores al recibimiento.

El empleador puede rechazar la licencia si se entrega fuera de plazo. En este caso, el trabajador tendrá que demostrar que la demora se debió a un caso fortuito o de fuerza mayor, el cual deberá ser evaluado por la Compin o Isapre.

Todo sobre Licencias médicas