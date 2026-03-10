Armada abrirá postulaciones a la Escuela de Grumetes: ¿Cuándo inicia el proceso?

10 mar. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

¿Te interesa convertirte en suboficial de la Armada? Ya está disponible toda la información para postular a la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarro Cisterna”, institución que marca el punto de partida para la carrera del personal de Gente de Mar con miras a la Admisión 2027.

Según la Armada, quienes ingresen recibirán formación Profesional de Nivel Técnico, reconocida por el Estado para desempeñarse en diversas áreas del ámbito naval. Actualmente, la institución se encuentra acreditada por 5 años en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio.

¿Cuándo comienzan las postulaciones?

Las postulaciones a la Escuela de Grumetes se abrirán el lunes 16 de marzo y podrán realizarse a través del siguiente enlace (clic aquí).

Las fechas del proceso son las siguientes:

Cierre de postulaciones: domingo 19 de julio. 1ra etapa de selección (24 y 25 de julio): presentación y verificación de documentación. Exámenes médicos y psicológicos: entre el 17 de agosto y el 4 de septiembre. Exámenes de conocimiento, pruebas físicas, entrevista personal y evaluación médica y dental: durante noviembre. Acuartelamiento e ingreso a la institución: primeros días de febrero de 2027.

¿Cuáles son los requisitos?

Para ingresar a la Escuela de Grumetes es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ser chileno o chilena , según los números 1°, 2° o 3° del artículo 10° de la Constitución Política de la República.

, según los números 1°, 2° o 3° del artículo 10° de la Constitución Política de la República. Contar con salud, condición física y estado psicológico compatibles con las exigencias de la vida militar.

con las exigencias de la vida militar. No estar inhabilitado para ejercer funciones o cargos públicos ni tener antecedentes penales.

ni tener antecedentes penales. No pertenecer a partidos políticos .

. Ser menor de 25 años al 1 de enero de 2027 (pueden postular menores de 18 años que cumplan con el requisito N°8).

(pueden postular menores de 18 años que cumplan con el requisito N°8). No estar casado ni haber celebrado Acuerdo de Unión Civil .

ni haber celebrado . No tener hijos (nacidos, en gestación ni responsabilidades de tutor o curador).

(nacidos, en gestación ni responsabilidades de tutor o curador). Poseer Licencia de Enseñanza Media al 1 de enero del ingreso. Los postulantes que estén cursando 4° medio pueden participar, pero deberán presentar su licencia al momento de ingresar.

Respecto a los tatuajes, la Armada aclara que no están prohibidos, pero deben ubicarse en zonas que no sean visibles con el uniforme reglamentario.

Además, el proceso de postulación no tiene costo, ya que todos los alumnos reciben una beca que cubre el 100% de la formación educacional, alimentación, vestuario y prestaciones médicas.

