¿Qué pasó con la piocha de O'Higgins? El "mito" que persigue a los presidentes de Chile

10 mar. 2026 - 15:48 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 11 de marzo se realizará el cambio de mando presidencial, instancia en la que el Presidente Electo José Antonio Kast asumirá la conducción del país en reemplazo del Presidente Gabriel Boric, quien culmina su mandato iniciado en 2022.

Durante la ceremonia tendrán lugar diversos momentos icónicos que forman parte de la tradición republicana. Entre ellos, la entrega de la banda presidencial, responsabilidad que desde 1830 recae en el presidente del Senado, y otro símbolo aún más emblemático: la piocha de Bernardo O'Higgins.

Sin embargo, este histórico objeto llama profundamente la atención por una razón clave: la piocha utilizada actualmente es una réplica, no la original. ¿Por qué?

¿Qué pasó con la piocha original?

El senador Iván Flores (PDC) explicó en conversación con Meganoticias qué ocurrió con la pieza original.

“Quien preside el Senado es quien entrega la banda presidencial, que se instaló en 1830, y algo que es súper simbólico es que no es la original. La original se perdió para el Golpe de Estado de 1973. Esta es una réplica”, señaló.

El parlamentario subrayó además el valor republicano del objeto: “Esto simboliza, primero, el cambio de mando, el traspaso del poder, pero también la estabilidad de nuestra patria”.

ATON

El mito que rodea a la piocha

Más allá de su importancia histórica, la piocha está rodeada de un antiguo mito relacionado con la gobernabilidad del mandatario entrante.

Según relató el senador Flores: “El mito es que si se cae la piocha al momento de la instalación, le va a ir mal al gobierno”.

Entre los ejemplos mencionados se encuentran dos episodios recordados por historiadores: la de los expresidentes Arturo Alessandri en 1920 y José Manuel Balmaceda en 1886.

Ambos casos han alimentado la creencia popular sobre el supuesto mal augurio que podría traer una caída de la piocha durante el cambio de mando.

