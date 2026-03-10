"Destinada a fracasar": Gala Caldirola explicó por qué no funcionó su relación Pinilla

10 mar. 2026 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Danilo 21, la chica reality Gala Caldirola abordó diferentes temas, entre esos su opinión sobre el medio Infama y la pasada relación que mantuvo con el exfutbolista Mauricio Pinilla.

En el pódcast de farándula "Juzgamos y nos funamos", confesó que esa relación estaba destinada al fracaso y calificó como cobardes a quienes se esconden tras páginas de chismes para inventar cosas sobre su vida.

Su relación con Pinilla

Una de las relaciones más comentadas de Gala fue la que mantuvo con Mauricio Pinilla, debido a que ambos estaban en proceso de separación con sus respectivas parejas en ese momento y se mantenían en el ojo del huracán farandulero. Al respecto, la modelo negó tajantemente haber sido la tercera en discordia.

"Uno puede ser una buena persona, pero eso no quiere decir que debo tener responsabilidad afectiva con alguien que no conozco. El derecho a rehacer tu vida después de separarse lo tenemos todos", precisó Caldirola al ser consultada por los rumores —principalmente de Infama— que la responsabilizaron por la separación de Pinilla.

En ese sentido se mantuvo firme y aseguró que ella no se ha metido en ninguna relación ni lo haría nunca. Asimismo, agregó que tanto ella como sus exparejas tienen un pasado que a ninguno le corresponde asumir como pareja actual.

Finalmente, se defendió diciendo que ella no intervino en el vínculo de ningún padre con su hijo, refiriéndose a Pinilla y sus hijos, y concluyó el tema diciendo que "esa relación estaba destinada a fracasar, éramos dos personas muy heridas".

"Tendrán que hacerse cargo"

Durante la entrevista, Danilo 21 dijo que es sabido que algunas figuras públicas le pagan a páginas de farándula para que revelen cierta información o cuiden a algunos rostros, a lo que Gala respondió que hay que ser muy cobarde para hacer eso y no enfrentar el conflicto directo con quien corresponda.

Además, hicieron referencia a que tras la investigación del caso de Guillermo Maripan y Carmen Tuitera, la PDI solicitó información respecto a los dueños de la cuenta y eventualmente se podría descubrir a él o la autora de la información publicada.

"Mienten mucho más de lo que cuentan, pero cuando se sepa quienes son, van a tener que hacerse cargo porque han hablado de temas muy fuertes", sentenció.

Todo sobre Tendencias