Thylane Blondeau "La niña más linda del mundo" confirma que se va a casar: "Le dije que sí a mi mejor amigo"

10 mar. 2026 - 13:31 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo francesa Thylane Blondeau, conocida por haber sido bautizada a sus seis años de edad, por Vogue Enfants, como la niña más linda del mundo, dio a conocer a través de sus redes sociales que dijo que sí y se va a casar.

Su pareja y ahora prometido, el Dj Ben Attal, planificó una pedida de mano soñada en la histórica ciudad de Atenas, Grecia. La modelo compartió varias fotos del anillo y posó frente al mar junto a su futuro esposo.

"Le dije que sí a mi mejor amigo. Para siempre", dice la descripción del post donde la modelo de 24 años confirmó su compromiso. La pareja mantiene una relación desde el 2020, aunque la llevan de forma muy privada. Attal tiene su perfil de Instagram privado y pocas veces aparece en las redes sociales de su ahora prometida.

Según el medio español Telecinco, el anillo con el que Benjamin Attal le pidió matrimonio a la hija del exfutbolista Patrick Blondeau, está hecho en oro macizo y diamante, cuyo valor alcanzaría las 35 mil libras.

Una carrera a temprana edad

Rosa Thylane-Lena, estuvo frente a los focos desde muy pequeña. Con solo cuatro años de edad fue modelo para la conocida firma Jean Paul Gaultier. A los seis fue nombrada como la niña más bella del mundo y a los diez obtuvo el título de la modelo más joven en posar para Vogue París.

Desde entonces, ha figurado en los primeros puestos del top global de los rostros más bellos. Actualmente, es parte de las modelos que trabajan con reconocidas marcas como Versace y Dolce & Gabbana, además de ser imagen de L'Oréal París.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

Todo sobre Tendencias