Investigan crimen a tiros de un hombre afuera de su casa en Quilicura: Tenía más de $5 millones y joyas dentro de su auto

10 mar. 2026 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público trabajan en esclarecer el crimen con arma de fuego de un hombre, ocurrido la noche del lunes en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Víctima tenía $5 millones en su auto

A eso de las 22:00 horas, la víctima de 43 años, mientras abordaba su vehículo en calle Las Violetas, en la población Valle de la Luna, fue acorralada por dos personas que se trasladaban en una motocicleta.

Tal como quedó registrado en un video, uno de los ocupantes de la moto se bajó y percutó al menos siete disparos en su contra, para luego darse a la fuga.

De acuerdo a lo informado por la fiscalía ECOH, un vecino acudió en ayuda del herido y lo llevó hasta el SAPU Rodrigo Rojas De Negri, en donde se confirmó su fallecimiento.

Una vez que llegó personal de Carabineros al sitio del suceso y revisaron el vehículo de la víctima, se incautó una cifra superior a los $5 millones en efectivo y distintas joyas ubicadas en el maletero.

De manera preliminar, el fallecido estaría vinculado a la banda narco "Los Mella", grupo liderado desde la cárcel por el narcotraficante Marcelo Mella. Este último criminal hace unos años pagó $500 millones tras el secuestro de su pareja e hija, rapto perpetrado por una banda rival.

Víctima se dirigía a buscar a su pareja cuando fue atacado

El fiscal Francisco Lanas, de la Fiscalía ECOH, señaló que la víctima, quien mantenía antecedentes policiales, se retiraba de su domicilio cuando fue abordada por los agresores, quienes le efectuaron disparos "a corta distancia" para darle muerte.

Asimismo, se conoció que el fallecido pretendía ir a buscar en su vehículo a su pareja, quien en ese momento estaba en un concierto en el Club Hípico.

El comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI, indicó que, a solicitud de la fiscalía, personal de la unidad especializada "realiza diligencias para establecer la circunstancia en que falleció la persona".

"En estos momentos, el personal policial se encuentra abocado a la toma de declaraciones de testigos del hecho, simultáneamente con el levantamiento de cámaras y entrevistas de testigos", agregó.