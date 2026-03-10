Atacó a disparos a varias personas en centro deportivo de Las Condes: Detienen a hombre que estaba prófugo por homicidio

10 mar. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de Carabineros logró la detención de un hombre de 23 años, quien se encontraba prófugo tras ser acusado de cometer un homicidio a fines del año pasado en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Detenido tiene antecedentes policiales

De acuerdo a lo informado por la policía, el crimen se produjo el 1 de diciembre de 2025, en un centro deportivo ubicado en Las Condes. Al imputado se le acusa de disparar contra un grupo de cinco personas, una de las cuales terminó falleciendo.

El teniente Fabián Lagos, del Departamento SEBV, explicó que la detención se logró gracias al trabajo de la Sección de Búsqueda de Prófugos de la Justicia, la que realiza "diferentes procesos investigativos para la ubicación y captura de sujetos bajo esta condición judicial".

Es en ese contexto que, la jornada del martes, se logró la captura del sospechoso, un ciudadano chileno de iniciales S.E.V.N., quien mantiene cuatro reiteraciones policiales por diversos delitos.

Por orden de Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, pasará a primer control de detención durante este martes, en donde se espera que se den a conocer sus medidas cautelares.

Atacó a varias personas en un centro deportivo de Las Condes

Según la información dada a conocer en las horas posteriores al ataque, este ocurrió en un complejo deportivo ubicado en calle Vital Apoquindo, mientras las cinco víctimas participaban de una actividad.

De pronto, apareció un hombre que portaba un fierro y un arma de fuego, quien realizó una cantidad indeterminada de disparos en contra de los afectados, para luego darse a la fuga.

Los cinco lesionados fueron trasladados hasta un centro asistencial. Allí se constató que cuatro de ellos tenían lesiones graves. Sin embargo, una adulta mayor de 61 terminó en riesgo vital.

Cuando se produjo la balacera, la información preliminar apuntaba a rencillas anteriores.