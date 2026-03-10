Familia Matte Izquierdo compra unidad de importante compañía de papel y embalajes y pone fin a sus operaciones en el país

10 mar. 2026 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

La familia Matte Izquierdo, dueña de Empresas Coipsa y Corrupac, realizó la compra de un gigante del packaging a nivel mundial, ya que se adjudicaron la unidad en Chile de International Paper, compañía dedicada al rubro del papel y embalajes.

De este modo, International Paper ya no contará con operaciones en nuestro país tras décadas en Chile dejando una planta de producción en Graneros, en la región de O'Higgins, en la que se fabrican cajas para alimentos, manufacturas, agroexportaciones, entre otros.

Familia Matte Izquierdo compra unidad en Chile de International Paper

Según un documento emitido por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la adquisición vino por parte de la familia Matte Izquierdo, dueña del holding Empresas Coipsa y compuesta por Arturo Matte Lecaros, su esposa Ximena Izquierdo y sus siete hijos.

Parte del grupo Coipsa está formado por Recupac, la Compañía Papelera del Pacífico (CPP) y Corrupac. Matías Matte es el gerente general del holding, mientras que su hermano Ignacio está al frente de Corrupac.

Cabe recordar que International Paper arribó a Chile en los 90 como socio de Empresas Copec, y más tarde, en el 2000 vendieron su participación por más de 1200 millones de dólares.

De este modo, Coipsa pasará a competir directamente con otras papeleras como Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Edelpa y otras.

Si bien, la FNE no ha entregado mayores detalles de la transacción, el jefe de la división de Fusiones, Aníbal Palma explicó que, "sin perjuicio de los demás antecedentes e información que esta Fiscalía pueda requerir durante el procedimiento, corresponde ordenar el inicio de la investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 inciso tercero del DL 211", de modo que se comenzará con la investigación de la compra de International Paper por parte de Coipsa.