Nestlé venderá la división de Savory en Chile: ¿Cuáles son las razones?

¿Qué pasó?

Importantes cambios de cara a lo que es su funcionamiento en Chile son los que tendrá la marca multinacional Nestlé, empresa que anunció tener conversaciones avanzadas para desprenderse de sus helados a nivel mundial.

Estos cambios también aplicarán a nuestro país, vendiendo la división en Chile, la cual opera bajo la marca Savory.

Las razones por las que Nestlé venderá Savory

De acuerdo con lo que consigna el Diario Financiero, esta reorganización busca aligerar su estructura, poniendo el foco en cuatro divisiones: café, mascotas, nutrición, alimentación y snacks. Esto con miras a poner el foco en segmentos con mayor rentabilidad.

Según cita el medio anteriormente citado, los conocedores de las tratativas a nivel local, explicitan que no hay ningún cambio inmediato en las condiciones ni en los planes con los trabajadores de Nestlé Chile, consumidores, distribuidores, proveedores ni clientes del negocio de helados y refrigerados en el país.

De la misma forma, la venta del negocio se estructuraría de manera de garantizar la continuidad y contar con el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso.

La operación hace sentido para Nestlé, pues si bien Savory es uno de los mayores productores de helados en el país, es un negocio secundario para la multinacional, siendo el café, alimentación y snacks el principal caballito de batalla.

En ese sentido, y de miras a una forma de ampliar sus canales de venta, Nestlé entregó al grupo gastronómico Unifood el uso de la marca Savory para ser usada en heladerías.

Pero el negocio funcionó bien hasta el año pasado, después de que la filial del grupo suizo determinara terminar anticipadamente el contrato, alegando graves incumplimientos.

