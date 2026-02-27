¿Te perdiste la penúltima noche del Festival de Viña? Así puedes ver el show de Mon Laferte, Piare con P y Yandel Sinfónico?
- Por Vicente Guzmán
La penúltima noche del Festival de Viña del Mar estuvo llena de emociones, principalmente con la gran presentación de Mon Laferte, que se llevó la ovación del público y la ansiada Gaviota de Platino.
Más tarde fue el turno de la humorista Piare con P, quien sorprendió positivamente a los espectadores con su divertida rutina, marcada por chistes rápidos, música y mucha simpatía para llevarse las Gaviotas de Plata y Oro.
Finalmente, apareció Yandel Sinfónico, que trajo de regreso los clásicos del reggaetón de los 2000, pero a través de una orquesta sinfónica que deslumbró al público.Ir a la siguiente nota
¿Cómo ver las presentaciones de Mon Laferte, Piare con P y Yandel Sinfónico?
Si te perdiste los espectáculos de Mon Laferte, Piare con P y Yandel Sinfónico o quieres volver a verlos, puedes hacerlo a través de Mega GO, la plataforma de streaming de Mega donde están disponibles todos los shows del festival.
Para ello, debes crear una cuenta en Mega Go o iniciar sesión si ya tienes una a través de la aplicación móvil o desde tu computador o tablet.
Revisa a continuación las presentaciones de cada uno de los artistas que se presentaron anoche:
- Mon Laferte: (pincha aquí)
- Piare con P: (pincha aquí)
- Yandel Sinfónico: (pincha aquí)
