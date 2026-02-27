¿Te perdiste la penúltima noche del Festival de Viña? Así puedes ver el show de Mon Laferte, Piare con P y Yandel Sinfónico?

27 feb. 2026 - 09:15 hrs.

La penúltima noche del Festival de Viña del Mar estuvo llena de emociones, principalmente con la gran presentación de Mon Laferte, que se llevó la ovación del público y la ansiada Gaviota de Platino.

Más tarde fue el turno de la humorista Piare con P, quien sorprendió positivamente a los espectadores con su divertida rutina, marcada por chistes rápidos, música y mucha simpatía para llevarse las Gaviotas de Plata y Oro.

Finalmente, apareció Yandel Sinfónico, que trajo de regreso los clásicos del reggaetón de los 2000, pero a través de una orquesta sinfónica que deslumbró al público.

¿Cómo ver las presentaciones de Mon Laferte, Piare con P y Yandel Sinfónico?

Si te perdiste los espectáculos de Mon Laferte, Piare con P y Yandel Sinfónico o quieres volver a verlos, puedes hacerlo a través de Mega GO, la plataforma de streaming de Mega donde están disponibles todos los shows del festival.

Para ello, debes crear una cuenta en Mega Go o iniciar sesión si ya tienes una a través de la aplicación móvil o desde tu computador o tablet.

Revisa a continuación las presentaciones de cada uno de los artistas que se presentaron anoche:

