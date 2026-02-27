"Deja el estatus del reguetón en otro nivel": La crítica de Mauricio Jürgensen al show de Yandel Sinfónico

27 feb. 2026 - 09:45 hrs.

La quinta noche del Festival de Viña del Mar cerró a lo grande con el show de Yandel Sinfónico, quien sorprendió a su público con una propuesta que fusiona la fuerza del reguetón con la melodía de una orquesta sinfónica.

El artista cantó sus recordados temas que lo llevaron a la fama con Wisin y Yandel en la década del 2000 e hizo cantar a toda la Quinta Vergara.

"Deja el estatus del reguetón en otro nivel"

La presentación fue comentada por el periodista musical Mauricio Jürgensen, quien confesó que en la previa del show "uno decía que esto es tan raro porque no son géneros que dialoguen entre sí. La voz no es algo que se distinga en el mundo del reguetón para llegar a ese formato sinfónico".

Sin embargo, admitió que "para sorpresa de muchos, me incluyo, la mezcla funciona bien, pero en un equilibrio bien engañoso".

"Esto de sinfónico en el fondo es un traje, como que al reguetón le pones el traje de gala, pero adentro sigue siendo reguetón con ese patrón rítmico", añadió.

El experto destacó que la diferencia en este caso son los instrumentos de cuerda y los más de 50 músicos en escena: "Lo simbólico es convertir el reguetón en canon (...) deja el estatus del reguetón en otro nivel. Más allá de cómo funciona la mezcla, el triunfo es la puesta simbólica".



