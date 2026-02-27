¡Orquesta en vivo y un temazo! La sorprendente entrada de Yandel Sinfónico en el Festival de Viña 2026

27 feb. 2026 - 02:31 hrs.

Yandel Sinfónico cierra la penúltima noche del Festival de Viña del Mar 2026. El cantante de reggeatón llega con una evolución en su show, al presentarse con una orquesta filarmónica en vivo.

El cantante se hizo presente en la Quinta Vergara pasadas las 02:00 de la madrugada e inició el espectáculo con "Puño de Tito", lanzado en 2025, que se transformó en un verdadero temazo para los fans.

Tras entonar esta canción, continuó con un clásico: "Permítame", que hizo bailar al "Monstruo" en el certamen musical.

Esta es la segunda vez de Yandel como solista en la Quinta Vergara, pero es la primera ocasión que llega con la puesta en escena "sinfónica", con la que ya ha recorrido varios países.

