EN VIVO: Sigue la transmisión digital de la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026

26 feb. 2026 - 21:00 hrs.

El jueves 26 de febrero, la Quinta Vergara recibe la quinta noche de la 65ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, y la parrilla elegida para esta jornada penúltima parece construida con una intención clara: emocionar, hacer reír y sorprender. Tres artistas de perfiles radicalmente distintos comparten cartel en lo que se perfila como una noche de contrastes armoniosos.

Al frente del React del evento estará la periodista Poli Flores junto al reconocido humorista Alex Ortiz, "El Flaite Chileno". Además, las periodistas Ignacia Valenzuela y Lorena Ramírez estarán moviéndose por los pasillos y camarines de la Quinta Vergara para mostrar todo lo que ocurre detrás de la cortina: las preparaciones de último minuto, las emociones antes de salir a escena y esos momentos humanos que nunca aparecen en la transmisión oficial.

Los artistas de la quinta noche

Mon Laferte: la hija pródiga vuelve a casa

Pocos retornos en la historia reciente del festival cargan con tanta simbología como el de Mon Laferte. La cantante, compositora y artista visual nacida precisamente en Viña del Mar vuelve a pisar el escenario de la Quinta Vergara seis años después de su última visita, en 2020, cuando dejó una actuación que muchos consideran una de las más contundentes de la década.

Su trayectoria desde entonces no ha hecho más que crecer. Con álbumes como Seis y Autopoiética, Laferte ha consolidado un lenguaje propio que mezcla la balada, el rock, la cumbia y el bolero con una crudeza lírica que la distingue claramente del pop convencional. Su capacidad para conectar con el público de manera visceral, sin artificios, la convierte en una de las pocas artistas capaces de transformar un anfiteatro en algo que se siente íntimo.

El miércoles pasado ya ofreció un anticipo de su energía al aparecer como invitada sorpresa en el show de Juanes, interpretando juntos Fotografía en una versión que hizo vibrar al Monstruo. Este jueves, sin embargo, el escenario es todo suyo, y la expectativa es enorme.

Piare con P: la historia en el escenario más grande

Si hay una protagonista inédita en esta quinta noche, esa es Pauline Echeverría, conocida artísticamente como Piare con P. La comediante chilena se convierte esta noche en la primera mujer en presentar un show de humor en el Festival de Viña del Mar 2026, y llega cargada de un historial que la respalda.

Su nombre empezó a resonar con fuerza gracias a su participación en el programa La noche es nuestra de CHV, donde su humor directo, físico y sin complejos la fue posicionando como una de las voces más frescas de la comedia nacional. En 2019 ya rompió un techo al ser la primera mujer en presentarse en el Festival de Talca, y ahora da el salto más grande de su carrera.

El humor femenino en Chile ha tenido históricamente menos espacios en los grandes escenarios, y su debut en Viña no es un dato menor: es un indicador de que la industria del espectáculo, aunque lentamente, va abriendo paso a nuevas narrativas. El Monstruo, tan implacable como democrático, tendrá la última palabra.

Yandel Sinfónico: el reguetón se viste de frac

El cierre de la noche llega desde Puerto Rico y lo hace con una propuesta que, hasta hace poco, habría parecido impensable en el universo del reguetón: Llandel Veguilla, universalmente conocido como Yandel, se presenta en la Quinta Vergara acompañado de una orquesta sinfónica en vivo.

El artista ya conoce este escenario —se presentó como solista en 2015— pero nunca como ahora. Yandel Sinfónico es un formato que apuesta por reinterpretar su catálogo desde una dimensión completamente nueva, elevando canciones que nacieron en las calles y los clubs nocturnos hacia una arquitectura sonora de otro calibre. No es la primera vez que el mundo urbano explora este cruce —Bad Bunny, J Balvin y Daddy Yankee han transitado caminos similares— pero sí es la primera vez que algo de esta magnitud ocurre en la Quinta Vergara.

El resultado promete ser tan curioso como poderoso: los bajos del perreo fusionados con las cuerdas de una orquesta, ante un público que no siempre espera ser sorprendido, pero que cuando lo es, lo celebra con toda su intensidad.

