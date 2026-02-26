¿Mon Laferte recibirá la Gaviota de Platino? El detalle a discusión que podría otorgarle el premio

26 feb. 2026 - 16:00 hrs.

Uno de los temas de mayor discusión durante esta semana en el Festival de Viña del Mar ha sido sobre la Gaviota de Platino, premio que hasta la actualidad solo se ha otorgado a cinco artistas que han pisado la Quinta Vergara: Miriam Hernández, Los Jaivas, Lucho Gatica, Isabel Pantoja y Luis Miguel.

Es por ello que, a falta de dos noches para el fin de esta edición festivalera, crecen las dudas respecto a qué artista podría recibirlo. En el horizonte aparece con fuerza el nombre de Mon Laferte. Sin embargo, por estatutos del Festival, su posible obtención no ha sido algo fácil.



¿Por qué Mon Laferte no podría recibir la Gaviota de Platino?

Según explicaron en 'Con Gusto a Viña', la Gaviota de Platino solo se entrega a artistas con más de 30 años de trayectoria, lo que complica a Mon Laferte, que comenzó su carrera en 2003, en el programa Rojo.

Asimismo, el artista debe tener un vínculo histórico con la Quinta Vergara y una carrera internacional relevante, requisitos que sí cumple la chilena. También, el "Monstruo" debe exigir el premio, lo que probablemente ocurra.

El detalle que podría otorgarle a Mon Laferte la Gaviota de Platino

Según dijo en el programa el periodista César Campos, la Municipalidad de Viña del Mar estaría considerando hacer una excepción con Mon Laferte, o más bien, una reinterpretación de las bases para otorgar la Gaviota de Platino.

Esto porque se consideraría que su carrera no comenzó en 2003 cuando lanzó su primer disco, sino que se tomaría en cuenta cuando entró al conservatorio a los 13 años, con lo que cumpliría con justeza los 30 años de requisito para recibir el premio.

Así se busca "no negarle al público, si es que se desborda en la Quinta Vergara, la opción de entregar la Gaviota de Platino", explicó el panelista de 'Con Gusto a Viña'.

Mon Laferte : "Siento que ya me la regalaron"

Consultada por la opción de recibir el galardón, la artista nacional comentó: "Me han preguntado mucho por la Gaviota de Platino y creo que, sin desmerecerla, más que el objeto físico (lo importante) es el público".

"Yo siento que ya me la regalaron en 2017 porque la gente la pedía y eso lo llevo en mi corazón. Respeto mucho la regla de los años de trayectoria y todas esas cosas, pero yo ya me la llevé en mi corazón", añadió.

