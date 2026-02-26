Sin Bukele pero con presencia de Milei: Confirman a 12 jefes de Estado que asistirán al cambio de mando

26 feb. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer a los jefes de Estado y altas autoridades que hasta ahora han confirmado su asistencia al cambio de mando del próximo miércoles 11 de marzo, jornada en la que el Presidente Electo, José Antonio Kast, asumirá oficialmente como Presidente de la República.

Entre las autoridades que están presentes figura el rey de España, Felipe VI, y el Presidente de Argentina, Javier Milei, además de una amplia representación de países de América Latina y Europa. Una de las ausencias que más llama la atención es la del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

¿Cuáles los jefes de Estado que asistirán al cambio de mando?

El rey Felipe VI de España.

El Presidente de Argentina, Javier Milei.

El Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

El Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El Presidente de Honduras, Nasry Asfura.

El Presidente de Hungría, Tamás Sulyok.

El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

El Presidente de Paraguay, Santiago Peña.

El Presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

El Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

El Primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

Además, se confirmó que también asistirán otras altas autoridades internacionales:

El primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

El vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

