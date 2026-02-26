Parrilla del Festival de Viña para este jueves: Estos son los artistas y el horario de la quinta noche del certamen

26 feb. 2026 - 07:15 hrs.

La Quinta Vergara se prepara para la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026, programada para este jueves 26 de febrero, tras cuatro jornadas marcadas por la música y el humor. El evento mantiene su horario de inicio a las 21:30 horas.

En esta nueva fecha del certamen, la parrilla contempla artistas de distintos estilos que subirán al escenario ante el público y la audiencia televisiva.

¿Quiénes se presentan hoy jueves en Viña?

La parrilla de este jueves está conformada por:

La jornada estará encabezada por Mon Laferte, quien será una de las encargadas de abrir la quinta noche del Festival. Luego será el turno de Piare con P, quien asumirá el bloque de humor en la Quinta Vergara.

El cierre de la jornada estará a cargo de Yandel con su espectáculo sinfónico.

Programación del resto del Festival

Viernes 27 - Sexta Noche y final:

El certamen se transmitirá en televisión abierta por las pantallas de Mega y Mega 2 (lengua de señas), además de MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias. Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Todo sobre Festival de Viña