Temblor se percibe en la zona norte del país: Esta fue la magnitud del sismo

26 feb. 2026 - 07:46 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, a las 07:32 horas, un temblor de magnitud 4.3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 69 km al suroeste de Ollagüe, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 116 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

