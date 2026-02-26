"Arrasó, hizo un show bien notable": Mauricio Jürgensen llena de elogios el show de Juanes en el Festival de Viña

26 feb. 2026 - 08:54 hrs.

Juanes brilló en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar. Tras poco más de una hora de show, el colombiano hizo bailar y cantar a la Quinta Vergara con sus grandes éxitos.

Esta fue la cuarta presentación del artista en Viña, aunque no pisaba el escenario desde hace 17 años, por lo que su regreso fue catalogado como un verdadero éxito por los críticos. Así lo manifestó el periodista y analista de espectáculos, Mauricio Jürgensen, quien aseguró que Juanes "arrasó".

"Hizo un show bien notable"

"Fue una noche con hartas emociones encontradas por el momento del humor, pero Juanes arrasó en Viña del Mar (...) hizo un show bien notable", aseguró Jürgensen.

A juicio del experto, "Juanes es probablemente el último gran artista de la época dorada de la música latina, de cuando la radio era relevante y cuando vender discos era importante". Además, explicó que tiene un "amplio repertorio de canciones exitosas".

En la misma línea, valoró que, a pesar de los cambios en la música latina actual, "Juanes todavía tiene vigencia porque apela a emociones que no envejecen. No necesita contexto para convencer con un repertorio que es muy contundente y con emociones con las que todos podemos identificarnos".

El periodista incluso aseguró que el cantante puede ser considerado "un clásico, pero no es un clásico de museo, sino con un repertorio vigente por el peso emocional que tiene".

