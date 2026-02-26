En análisis de Álvaro Salas: Destaca manejo de la improvisación de Asskha pero afirma que "se perdió mucho"

26 feb. 2026 - 10:27 hrs.

En el análisis de la cuarta noche del Festival de Viña del Mar, Álvaro Salas comentó en el programa 'Con Gusto a Viña' lo que fue la presentación de Asskha Sumathra.

La humorista sacó carcajadas y derrotó al "monstruo" tras obtener las gaviotas de plata y oro, aunque recibió algunas críticas por su improvisación arriba del escenario.

¿Qué dijo Álvaro Salas sobre la rutina de Asskha Sumathra?

Salas recordó que él fue jurado de 'Coliseo', programa que precisamente Asskha ganó y que le permitió pisar el escenario de la Quinta Vergara, aunque aclaró que "nosotros dejamos a los cuatro mejores y el público la eligió a ella por amplia mayoría porque ella entra al escenario y ya tiene ganado al público por presencia y simpatía".

Sin embargo, explicó que en 'Coliseo' los participantes tenían libretos de 10 minutos, "entonces tenía la rutina aprendida, no era como lo que presentó en Viña".

A pesar de ello, comentó que "ella es muy buena improvisando, pero improvisar en un bar, un teatro, un casino, es muy distinto que en la Quinta Vergara (...) y creo que la improvisación estaba tomando un camino un poquito riesgoso".

"Creo que se perdió mucho", cerró el histórico humorista.

