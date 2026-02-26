Terraza panorámica, piscina temperada y acceso independiente: Así es el departamento con el arriendo más caro de Santiago

26 feb. 2026 - 11:42 hrs.

Para nadie es un misterio que el valor de los arriendos de departamentos en Santiago se ha elevado en los últimos años. Sin embargo, existen algunas propiedades que superan cualquier precio que uno pudiese imaginar.

Es el caso de un lujoso departamento ubicado en la calle Camino Turístico, comuna de Lo Barnechea, cuyo arriendo mensual tiene un valor de $13 millones (sin amoblar), sumado a los gastos comunes que alcanzan $1,5 millones.

Así es el departamento con el arriendo más caro de Santiago

El inmueble cuenta con 560 metros cuadrados: 339 útiles y 221 de una amplia terraza. Son en total cuatro habitaciones, tres de ellas en suite, además de cuatro baños, una pieza y baño de servicio y cuatro estacionamientos, según Portal Inmobiliario.

En conversación con LUN, Fidel Ibañez, gerente general de GIA Propiedades, corredora que maneja el departamento, detalló que "posee una piscina temperada, terraza panorámica, jardín y acceso independiente. Además, dispone de jacuzzi, calefacción por losa radiante, aire acondicionado y ascensor con ingreso directo".

Pero no solo eso, el inmueble también tiene un sistema de domótica, una moderna tecnología que permite controlar diversos artefactos e iluminación, además del manejo de cerradura electrónica.

Para arrendar este departamento de ensueño, se debe acreditar una renta líquida mensual de tres veces el arriendo, es decir, $39 millones, con la opción de complementar renta.

Cristian Droguett, fundador de QYD Housing, corredora a cargo del arriendo de la tercera propiedad más cara de Santiago, comentó al citado medio que este tipo de inmuebles son generalmente ocupados por ejecutivos de empresas extranjeras que se instalan en Chile con sus familias por un plazo de entre 3 a 4 años.

Revisa las fotos del departamento

Todo sobre Vivienda