¿Te pueden embargar por no pagar los gastos comunes? Corte Suprema dictó inédito fallo

26 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Vivir en parcelas rústicas otorga tranquilidad, pero esconde un vacío legal complejo. Al no regirse por la Ley de Copropiedad tradicional, estas comunidades enfrentan serios obstáculos cuando intentan cobrar los gastos comunes a los vecinos.

Sin embargo, un conflicto legal que ocurrió en la comuna de Colina, en el Condominio Los Nogales de Chicureo, cambió este escenario: la Corte Suprema falló a favor de los demandantes y sentó un precedente para casos similares.

¿Me pueden embargar si no pago los gastos comunes?

La justicia confirmó que sí es posible sufrir el embargo de bienes, incluso en zonas rurales, tal como lo determinó el máximo tribunal tras autorizar a la comunidad a cobrar la millonaria deuda que acumuló el demandado desde 2016, reveló Las Últimas Noticias (LUN).

En ese entonces, el sujeto dejó de pagar sus obligaciones de seguridad y mantención, sumando más de $106 millones adeudados a sus vecinos, considerando los altos intereses de todo este tiempo.

El conflicto principal era que estos loteos no están amparados por leyes urbanas, impidiendo cortar servicios básicos. No obstante, la resolución permitió aceptar pruebas escritas como respaldo válido para exigir el pago del dinero, acelerando el juicio.

Los abogados demandantes detallaron que el demandado será citado al tribunal para reconocer el monto impago. Si no se presenta o rechaza cancelar la cifra, los vecinos estarán autorizados para solicitar un embargo inmediato de sus propiedades.

Si eso ocurre, las autoridades podrían ordenar el remate de la parcela para asegurar la recuperación de fondos. Expertos inmobiliarios valoraron la sentencia, argumentando que facilitará el cobro de deuda en otros condominios rústicos con residentes que evaden sus compromisos

