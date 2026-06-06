"Se distancia de las reglas básicas de respeto": Biministro Alvarado critica al PS por propaganda con imagen del Presidente Kast

06 jun. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), utilizó este sábado sus redes sociales para criticar al Partido Socialista (PS) por utilizar la imagen del Presidente José Antonio Kast en una propaganda política.

"Se distancia de las reglas básicas de respeto"

"El PS te defiende de la Mega Reforma. Kast miente", indica la propaganda del PS que fue compartida por el mismo Alvarado en su publicación en X (Twitter). El panfleto también incluye una fotografía de Kast con nariz de Pinocho, en referencia a las "mentiras" que acusan los socialistas.

La propaganda política también incluye varios hashtags, entre los que se incluyen "ElPSTeDefiende", "LeyDeLosSuperRicos" o "MegaReformaKastigo".

"La crítica política es legítima y bienvenida, utilizar la imagen presidencial para denostar, en publicaciones oficiales del PS, se distancia de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática", reprochó el biministro.

"La trayectoria e historia del PS no merece desdibujarse en este tipo de publicaciones de propaganda liviana y en caricaturas. Chile espera del PS contribuciones al país y no denostaciones", agregó el jefe de gabinete en su tuit.

Las críticas del PS hacen referencia al proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional, el cual sectores políticos de oposición han calificado como una "reforma tributaria encubierta" en favor de los superricos.

Mira la foto de la polémica

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