Emiten orden de arresto contra gobernador Rodrigo Mundaca

24 feb. 2026 - 01:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso emitió este lunes una orden de arresto en contra del gobernador regional Rodrigo Mundaca. La acción responde a una causa por prestaciones previsionales, luego de que el GORE no presentará la información solicitada por el tribunal en el plazo correspondiente.

Según detalla el documento, fue el pasado 12 de noviembre que la instancia pidió formalmente al Gobierno Regional esclarecer sus vínculos y la eventual existencia de contratos con la empresa inmobiliaria Costa de Montemar.

Más de tres meses después, el tribunal ordenó detener a la autoridad regional, como representante legal del GORE, en consideración con el incumplimiento del oficio anterior. "La remisión de la información solicitada hará cesar inmediatamente el apremio decretado", indica el documento.

El tribunal dispuso un arresto de tres días, el cual recaería en Mundaca no por acciones personales, sino por su rol como representante del Gobierno Regional de Valparaíso.

En conversación con Radio Bío Bío, el gobernador explicó que no ha recibido ninguna notificación vinculada al procedimiento. "Se trata de un litigio de cobranza laboral entre particulares, en el cual el Gobierno Regional no es parte, y que se tramita en el Juzgado de Cobranza Laboral de Valparaíso (...) Se nos solicitó información respecto a eventuales contratos suscritos con la parte demandada de ese juicio. Sin embargo, tengo que decir que al día de hoy no hemos sido notificados de requerimiento alguno", señaló.

No obstante, el GORE aseguró al citado medio que "sin perjuicio de ello, habiendo tomado conocimiento de manera extra oficial del referido requerimiento, hemos informado hoy mismo al Tribunal en relación a lo requerido, por lo cual una eventual orden de arresto (que por lo demás tampoco nos ha sido notificada) queda sin efecto".