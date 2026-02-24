Entran en vigor nuevos aranceles globales anunciados por Donald Trump

24 feb. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

A tan solo días del anuncio, Estados Unidos empezó a aplicar este martes un nuevo arancel a las importaciones por decisión del presidente Donald Trump, quien está dispuesto a mantener su agenda proteccionista tras el revés de la Corte Suprema.

Trump comunicó el pasado viernes, luego de la sentencia del alto tribunal contra su política comercial, que no iba a bajar la guardia y que los aranceles que imponía serían reemplazados por un gravamen generalizado del 10%. Durante el fin de semana dijo que los aumentaría al 15%.

Estos derechos aduaneros tienen como objetivo combatir "los grandes y graves déficits de la balanza de pagos", según la Casa Blanca. Sin embargo, el nuevo arancel solo tendría una duración de 150 días, a no ser que el Congreso lo extienda.

El arancel general no cubre la inmensa parte de los productos procedentes de Canadá y México, en virtud del acuerdo de libre comercio entre los tres países. Asimismo, las importaciones de ciertos productos como automóviles y acero sí pueden ser gravados a voluntad del gobierno, según concedió en el fallo la Corte Suprema en una votación de 6 a 3.

Pero en su decisión, el alto tribunal declaró ilegal una gran parte de los aranceles y desautorizó al presidente la potestad de aplicarlos y modificarlos como quisiera invocando razones de emergencia nacional.

Desde abril del año pasado, esa "emergencia nacional" fue la principal arma diplomática y económica de Trump, tras décadas de aranceles significativamente más bajos que en muchos otros países occidentales.

Estados Unidos fue abriendo progresivamente sus fronteras a las importaciones desde los años 1980, una política que Trump juzgó errónea porque a su juicio no tuvo suficientes contrapartidas de sus principales socios comerciales, como Japón, la Unión Europea o China.