Tres menores de edad son detenidos tras persecución policial que terminó con auto volcado en La Florida

24 feb. 2026 - 04:04 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro individuos, de los cuales tres son menores de edad, fueron detenidos por Carabineros tras protagonizar una maratónica persecución policial que terminó con un auto volcado en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

De acuerdo a información proporcionada por las autoridades, fue cerca de las 01:40 horas de este martes que personal divisó un vehículo con encargo por robo vigente circulando por la comuna de Ñuñoa. En ese momento, se inició un seguimiento controlado de parte de Carabineros y equipo de seguridad municipal.

El subteniente Daniel Luengo, oficial de ronda de la Prefectura Oriente, relató que a raíz de la persecución "un vehículo municipal que resultó volcado, pero no afortunadamente no registramos lesionados ni de Carabineros ni de funcionarios municipales".

De tal forma, el seguimiento concluyó con la patrulla municipal impactando un domicilio particular en la comuna de La Florida. En ese momento, tras el accidente, los pasajeros y conductor del vehículo robado intentaron darse a la fuga.

Pese a sus esfuerzos por escapar, tres niños de 14, 15 y 16 años de edad y un joven de 18 años fueron capturados por Carabineros. La autoridad precisó que los cuatro detenidos son chilenos y ninguno cuenta con órdenes vigentes.

Finalmente, al revisar el vehiculo en el que se movilizaban los detenidos Carabineros verificó la presencia de un arma de prohibida marca BRUNI.